Wall Street ouvre dans le calme avant Noël

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert jeudi en légère hausse dans des volumes d'échanges limités pour une séance écourtée à la veille de Noël malgré les incertitudes sur la relance à l'économie américaine.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones gagne 31,71 points, soit 0,11%, à 30.161,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,23% à 3 698,65 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,17% à 12.792,38 points à l'ouverture.

Wall Street, qui clôturera à 18h00 GMT et sera fermée vendredi pour Noël, se maintient en légère hausse malgré l'opposition des républicains et des démocrates à modifier un vaste projet de loi, incluant le plan de relance et des dépenses gouvernementales, après le refus mardi de Donald Trump de le promulguer en l'état.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré jeudi que les élus se retrouveront lundi pour se prononcer à nouveau sur une augmentation de l'aide versée aux particuliers à 2.000 dollars contre 600 dollars actuellement prévus par le projet de loi, une somme que Donald Trump juge "ridiculement faible".

En Bourse, l'action Alibaba chute de 11,81% après l'annonce par les autorités chinoises de l'ouverture d'une enquête contre le géant du commerce en ligne pour des pratiques monopolistiques présumées.

Les Bourses européennes ouvertes en cette veille de Noël ont clôturé en ordre dispersé à l'issue d'une séance, elle aussi écourtée, marquée par l'attente d'un accord entre Londres et Bruxelles sur leurs relations commerciales après le Brexit.

