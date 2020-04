Wall Street ouvre au plus haut depuis six semaines

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mardi après une série de résultats de sociétés jugés encourageants, qui s'ajoutent aux espoirs de levée progressive des mesures de confinement qui plombent l'activité économique.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 293,22 points, soit 1,21%, à 24.427, au plus haut depuis le 11 mars. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,14% à 2.911,35 et le Nasdaq Composite prend 0,93% à 8.811,57 points.

Le marché pétrolier, dont le repli marqué freinait les actions en Europe en début de journée, a repris du terrain au fil des heures et si le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) accuse encore un repli de 2,03%, le Brent est désormais orienté à la hausse (+4,05%).

Cette semaine est par ailleurs l'une des plus chargées du trimestre en publication de résultats puisqu'environ un tiers des sociétés composant le S&P 500 doivent présenter leurs comptes d'ici à vendredi.

Parmi les grands noms de la cote qui l'ont fait avant l'ouverture, 3M, premier producteur mondial de masques respiratoires de type N95, gagne 5,28%, la meilleure performance du Dow Jones, après un bénéfice supérieur aux attentes pour la période janvier-mars.

Pfizer est en hausse de 0,52%; le géant de la pharmacie et de la santé a maintenu ses prévisions 2020 après un premier trimestre meilleur que prévu.

A la baisse, la compagnie aérienne Southwest Airlines perd 0,27% après sa première perte trimestrielle depuis neuf ans et l'annonce d'un appel au marché.

Les investisseurs attendent à 14h00 GMT l'indice de confiance du consommateur américain pour le mois d'avril, qui devrait accuser une forte baisse après avoir déjà atteint en mars son plus bas niveau depuis 2017.

La Réserve fédérale entame par ailleurs ses débats de politique monétaire avant d'annoncer mercredi ses décisions.

(Marc Angrand)