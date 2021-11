Wall Street ouvre au plus haut après l'emploi aux USA, Pfizer brille

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a inscrit de nouveaux records dès l'ouverture vendredi, rassurée par les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui confirment la tendance au rebond de l'économie, et par les dernières nouvelles sur le traitement du COVID-19 développé par Pfizer.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 243,66 points, soit 0,67%, à 36.367,89, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,67% à 4.711,38 et le Nasdaq Composite prend 0,64% à 16.042,35.

Tous trois évoluent ainsi sur de nouveaux plus hauts historiques.

L'économie américaine a créé 531.000 emplois en octobre, soit 81.000 de plus qu'attendu par le consensus Reuters, et département du Travail a revu à la hausse les chiffres d'août et septembre. Le taux de chômage recule ainsi à 4,6% après 4,8% en septembre.

Ces statistiques confortent le scénario d'une accélération de la croissance américaine au quatrième trimestre après le passage à vide de l'été.

La tendance boursière profite aussi de l'annonce par Pfizer d'une efficacité de 89% de son traitement du COVID-19 pour prévenir les formes graves de la maladie.

"Les nouvelles n'auraient pas pu être meilleures", estime Thomas Hayes, co-directeur de Great Hill Capital. "Le marché était déjà bien orienté avec l'annonce de Pfizer mais maintenant, cela ressemble vraiment à la fin de la pandémie."

L'action Pfizer gagne 8,46% et ses annonces profitent particulièrement aux compagnies aériennes, comme American Airlines (+5,27%), Delta Air Lines (+6,56%), et aux organisateurs de croisières, comme Carnival (+8,14%).

En baisse, Merck et Moderna, qui produisent les deux vaccins les plus utilisés contre le COVID6-19, chutent de 9,58% et 18,86% respectivement.

Dans l'actualité des résultats, le spécialistes de vélos d'appartement et tapis de course Peloton Interactive s'effondre de 33,72% après avoir nettement réduit sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

(Marc Angrand)