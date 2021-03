Wall Street monte, optimisme autour du plan Biden sur les infrastructures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est en hausse mercredi dans les premiers échanges en attendant les détails d'un plan de modernisation des infrastructures par le président Joe Biden, qui pourrait contribuer à la croissance économique des Etats-Unis.

Peu après l'ouverture, l'indice Dow Jones prend 87,63 points, soit 0,27%, à 33.154,59 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,47% à 3.977,18 points.

Le Nasdaq Composite gagnait 0,60% à 13.123,86 points à l'ouverture.

Joe Biden doit présenter son ambitieux programme d'investissement de 2.000 milliards de dollars ciblant notamment les infrastructures, trois semaines après avoir promulgué un plan de relance de 1.900 milliards de dollars.

Ces nouvelles dépenses, qui pourraient être financées grâce à des hausses d'impôts et l'emprunt, devraient donner un nouvel élan à l'économie.

Le secteur privé a créé 517.000 emplois en mars, un chiffre inférieur aux attentes mais qui représente tout de même un plus haut depuis septembre, selon l'enquête mensuelle publiée par ADP avant l'ouverture.

Les investisseurs attendent maintenant les chiffres officiels des créations d'emploi, qui seront publiés vendredi par le département du Travail, avec le taux de chômage.

En Bourse, Apple prend 1,89% à la faveur d'une note d'UBS, passé à l'"achat" sur la valeur en anticipant une demande d'iPhone plus stable à long terme.

Boeing est en hausse de 2,04% alors que la compagnie aérienne Alaska Air Group a annoncé une commande de 23 737 MAX 9 supplémentaires.

La chaîne de drugstores Walgreens Boots Alliance est en tête du Dow Jones avec une progression de 4,85% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

Pfizer et BioNTech gagnent respectivement 0,25% et 4,22% après avoir annoncé que leur vaccin anti-COVID-19 était sûr et efficace chez les adolescents de 12 à 15 ans.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)