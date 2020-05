Wall Street monte entre reprise de l'activité et espoir de vaccin

(Reuters) - La Bourse de New York est en vive hausse en début de séance lundi, portée par les premiers résultats encourageants d'un candidat vaccin contre le COVID-19 et par les espoirs placés par les investisseurs dans la reprise de l'économie mondiale après le choc brutal de la pandémie.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 728,21 points, soit 3,07%, à 24413,63. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 2,63% à 2939,08 et le Nasdaq Composite prend 1,69% à 9.166,61 points, au plus haut depuis le 30 avril.

Le Nasdaq a perdu 1,17% la semaine dernière, le S&P 500 2,26% et le Dow Jones 2,66%.

Les investisseurs américains, comme les asiatiques et les européens, ont bien accueilli les déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, sur une reprise graduelle de l'économie et la détermination de la Fed à amplifier son soutien en cas de besoin.

Ces propos s'ajoutent à de nouvelles mesures de déconfinement dans plusieurs pays, comme l'Espagne, l'Italie ou la France, qui renforcent le scénario d'un retour progressif à la croissance après la contraction brutale en cours.

Les marchés saluent aussi l'annonce par le laboratoire de biotechnologies Moderna de premiers résultats positifs d'un essai clinique d'un candidat vaccin contre le COVID-19. Le titre Moderna, qui avait déjà plus que triplé depuis fin février, bondit de 20,86%.

Parmi les valeurs favorisées par le scénario d'un retour progressif à la normale, General Motors (+10,01%) et Ford (+6,14%) profitent de la perspective d'une réouverture prochaine de plusieurs de leurs usines nord-américaines.

Apple, qui s'apprête à rouvrir plus de 25 de ses magasins aux Etats-Unis, prend quant à lui 1,55%.

Dans le secteur pétrolier, les titres Occidental Petroleum (+6,73%) et Halliburton (+8,45%) sont tirés par la hausse marquée des cours du brut: le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), en hausse de 11,48% à 32,81 dollars, retrouve son niveau de la mi-mars.

(Marc Angrand)