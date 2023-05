Wall Street monte à l'ouverture, léger optimisme sur la dette

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, avec le rebond des banques régionales et l'optimisme prudent des investisseurs sur les tractations à Washington pour éviter un éventuel défaut de paiement des Etats-Unis sur sa dette. Environ un quart d'heure après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 111,27 points, soit 0,34%, à 33.123,41 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,35% à 4.124,27 points. Le Nasdaq Composite prend 0,26%, soit 32.398 points, à 12.375,45 points. Les banques régionales américaines regagnent du terrain, emmenées par Western Alliance Bancorp (+12,8%), qui a annoncé une augmentation des dépôts et bénéficie d'une recommandation à l'"achat" de Bank of America Global Research. En Bourse toujours, le groupe de grande distribution Target s'octroie 1,45% après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Les résultats du concurrent Walmart (-0,14%) sont attendus jeudi. Tesla gagne 1,84% après qu'Elon Musk a fait taire les rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner et évoqué le développement de deux nouveaux modèles grand public lors de l'assemblée générale du groupe. En politique, les discussions entre le président Joe Biden et le leader républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont progressé mardi soir, sans toutefois déboucher sur un accord sur le relèvement du plafond de la dette Les négociations reprendront dans le courant de la semaine entre les deux camps. "L'optimisme prudent exprimé par (Joe) Biden et (Kevin) McCarthy permet aux marchés de se sentir un peu mieux", a déclaré Michael James chez Wedbush Securities. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)