Wall Street marque une pause après une série de records

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue sans grand changement mardi dans les premiers échanges après un nouveau plus haut inscrit par le S&P-500 dès l'ouverture, l'élan des derniers jours semblant s'essouffler en dépit des signaux encourageants sur le développement d'un vaccin contre le COVID-19 et les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones prend 4,86 points, soit 0,02%, à 28.303,6 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,09% à 3.434,38 points, après un pic historique à 3.439,16.

Le Nasdaq Composite recule très légèrement à 11.374,46 points peu après l'ouverture après avoir atteint la veille un record à 11.462,05.

Portés lundi par des informations encourageantes sur le développement d'un traitement du nouveau coronavirus, notamment le feu vert accordé par l'agence américaine du médicament à un traitement à base de plasma sanguin, les indices de Wall Street marquent le pas.

Le marché américain semble manquer de carburant pour réagir aux progrès constatés par les négociateurs chinois et américaines dans la mise en oeuvre de la première phase de leur accord commercial conclu en janvier dernier.

Aux valeurs, les changements au sein de l'indice Dow Jones animent le début de journée: Salesforce.com, Amgen et Honeywell gagnent de 2,25% à 4,44% après l'annonce de leur entrée dans l'indice à partir du 31 août.

Ils remplaceront le laboratoire pharmaceutique Pfizer, le géant pétrolier Exxon Mobil et le groupe de défense et d'aéronautique Raytheon Technologies, qui cèdent entre 1,02% et 1,43%.

