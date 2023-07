Wall Street incertaine, Tesla soutient le Nasdaq

Wall Street incertaine, Tesla soutient le Nasdaq













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street a ouvert sur une note hésitante lundi alors que les investisseurs réévaluent le taux terminal de la Réserve Fédérale (Fed) en amont d'une semaine riche en données économiques. Les volumes devraient par ailleurs rester limités alors que la Bourse de New York ne sera ouverte que pour la moitié de la journée lundi, et sera fermée mardi pour la fête de l'Indépendance. A l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 0,21%, à 34.332,83 points, le Standard & Poor's 500 cède 0,07% à 4.447,08 points et le Nasdaq Composite, soutenu par Tesla, gagne 0,24% à 13.820,11 points. Le constructeur automobile grimpe de 7,8% après avoir fait état de livraisons record au deuxième trimestre, au-delà du consensus de Wall Street. D'un point de vue macroéconomique, les investisseurs continuent de s'interroger sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Des données publiées la semaine dernière ont montré la résistance du marché du travail, une solidité qui pourrait contribuer à soutenir la dynamique de prix par le biais des salaires. Les marchés anticipent désormais que le taux terminal de la Fed sera supérieur de 34 points de base au taux actuel, une augmentation de 10 points de base sur une semaine, selon le baromètre Fedwatch. "Les marchés commencent à envisager deux hausses de taux aux Etats-Unis, un développement crucial", souligne ING. Les données qui seront publiées cette semaine, et qui incluent les indices d'activités ISM lundi, les premières inscriptions au chômage jeudi, et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed mercredi, pourraient toutefois faire évoluer ce scénario. (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)