Wall Street hésite malgré une série de résultats positifs

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse américaine hésite mardi à Wall Street alors que de nombreuses entreprises ont fait état de résultats meilleurs que prévu, tandis que ceux de Microsoft et Alphabet, maison-mère de Google, sont attendus après la clôture. L'indice Dow Jones cède 0,08%, soit 29,72 points, à 35.381,52 points, le Standard & Poor's 500 se maintient à 4.552,42 points, et le Nasdaq Composite prend 0,31% soit 43,61 points, à 14.102,47. Plusieurs des entreprises ayant publiés leurs résultats mardi ont surpris les marchés par la résistance de leur chiffre d'affaires, comme General Motors, General Electric, Verizon Communication, Biogen ou 3M, certaines révisant en hausse leurs perspectives pour l'année. Microsoft et Alphabet, deux des "sept magnifiques", sept entreprises dont la croissance a contribué pour beaucoup à la performance des indices américains en 2023, doivent publier leurs résultats mardi après la clôture. "Les investisseurs attendent de pouvoir justifier l’incroyable rebond observé sur les marchés financiers, avec les résultats et les perspectives des entreprises : jusqu’ici, les marchés ont progressé sur fond de baisse des résultats, grâce notamment à l’espoir lié à l’IA et la perspective de voir les taux baisser", écrit Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. Les marchés garderont également les yeux sur la réunion de la Réserve fédérale, prévue mercredi. Côté valeurs, General Electric avance de 5,08%, soutenue par des résultats trimestriels meilleurs que prévus avec la forte demande du secteur aérien. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)