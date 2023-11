Wall Street hésite, entre rendements en baisse et inquiétudes sur la Fed

Wall Street hésite, entre rendements en baisse et inquiétudes sur la Fed













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines hésitent mardi à l'ouverture, les investisseurs réévaluant leurs scénarios de trajectoire des taux dans un contexte d'attentisme et de baisse des rendements obligataires. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 35,86 points, soit 0,11% à 34.060,00 points et le Standard & Poor's 500, plus large, est stable à 4.366,69 points. Le Nasdaq Composite prend 0,30% soit 40,75 points, à 13.559,533. La Réserve fédérale a maintenu ses taux inchangés au cours de sa dernière réunion de politique monétaire, le 1er novembre, mais les investisseurs, d'abord encouragés par la décision de la banque centrale, ont revu à la baisse l'ampleur des baisses de taux de la banque centrale attendues en 2024. Les marchés attendent désormais 84 points de base de baisse pour 2024, contre plus de 100 pb attendus la semaine dernière, après la décision de la Fed. De nombreuses déclarations de responsables de politique monétaire sont attendues cette semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, devant notamment s'exprimer mercredi. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a d'ailleurs souligné lundi et mardi que l'économie américaine demeurait résistante aux hausses de taux, ce qui pourrait justifier de les relever une nouvelle fois. Pour autant, les rendements des taux longs américains sont en repli, ce qui soutient les valeurs de croissance et technologiques. Aux valeurs, Uber Technologies décline de 1,87% après avoir annoncé une croissance de ses revenus la plus faible depuis 2021 et en deçà des estimations de Wall Street. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)