Wall Street hésite dans l'attente de nouveaux résultats d'entreprises

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines sont hésitantes lundi à Wall Street, les investisseurs restant prudents en amont de la publication de nombreux résultats trimestriels cette semaine et de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve Fédérale. L'indice Dow Jones stagne à 34.508,28 points, le S&P 500 avance de 0,14%, soit 6,16 points à 4.511,58, et le Nasdaq Composite se redresse de 0,29%, soit 40,7 points à 14.154,42. Les résultats du second trimestre de Tesla, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Netflix sont attendus à partir de mercredi, et permettront de jauger de la résistance des entreprises américaines à la hausse des taux. Ces résultats auront un impact d'autant plus important qu'il y a peu de données économiques attendues cette semaine, tandis que les gouverneurs de la Fed rentrent en période de "blackout", durant laquelle ils ne peuvent plus s'exprimer. La prudence domine donc les marchés, d'autant que les résultats attendus cette semaine concernent des entreprises de la tech dont la performance a contribué à soutenir les marchés actions américains cette année. Côté valeurs, Tesla est soutenu par la construction de son premier Cybertruck, un camion électrique que le groupe avait promis en 2019. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)