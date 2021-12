Wall Street hésite avant les décisions de la Fed

PARIS, 15 décembre (Reuters) - La Bourse de New York recule en début de séance mercredi avec le repli des cours du pétrole et dans l'attente de la publication du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 137,68 points, soit 0,39%, à 35.406,50, le Standard & Poor's 500 recule de 0,19% à 4.625,21 et le Nasdaq Composite cède 0,34% à 15.185,23.

A l'issue de deux jours de débat, la Réserve fédérale américaine (Fed) doit annoncer à 19h00 GMT ses décisions de politique monétaire. Une demi-heure plus tard, son président, Jerome Powell, donnera une conférence de presse.

Les experts s'accordent à penser que la Fed devrait annoncer une accélération de son programme de réduction des achats d'actifs, prélude à un relèvement de ses taux d'intérêt l'an prochain, face à une inflation au plus haut depuis près de 40 ans.

Les craintes sur l'inflation sont d'autant plus vives que la publication mardi de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis a montré qu'ils avaient bondi de 9,6% sur un an en novembre, le niveau le plus élevé en 11 ans.

La hausse moins forte que prévu des ventes au détail en novembre par rapport à octobre (+0,3% contre +1,7%) annoncée ce mercredi ne devrait en outre pas remettre en cause le scénario d'une reprise soutenue de l'économie américaine car la forte augmentation de cette statistique en octobre est probablement liée à des achats anticipés de fêtes de fin d'année par craintes de pénurie.

L'activité manufacturière dans la région de New York a affiche par ailleurs une hausse plus prononcée que prévu au mois de décembre.

La baisse des indices est liée notamment au repli d'environ 1% des cours du pétrole: l'indice S&P de l'énergie recule de 2,02%, Chevron de 1,71%.

En hausse, le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly prend 6% à la faveur du relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour cette année.

Les poids lourds du numérique, particulièrement sensibles à l'évolution des taux d'intérêt reculent. Tesla, Netflix , Meta Platforms et Alphabet perdent entre 0,1% et 1%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Reportage Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)