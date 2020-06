Wall Street hésite avant la Fed, record pour le Nasdaq

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante en début de séance mercredi malgré le record inscrit dès l'ouverture par le Nasdaq, l'attente des décisions et des prévisions de la Réserve fédérale limitant la prise de risque.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 72,73 points, soit 0,27%, à 27.199,57 tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 3.209,65 et que le Nasdaq Composite prend 0,49% à 10.002,15 points après un plus haut historique à 10.027,50.

La Fed ne devrait pas modifier les taux d'intérêt mais elle doit présenter de nouvelles prévisions économiques et les investisseurs espèrent qu'elle précisera jusqu'à quand elle prévoit de maintenir une politique ultra-accommodante et si elle envisage des mesures d'encadrement de la courbe des taux après la hausse récente des rendements obligataires.

La banque centrale doit publier son communiqué de politique monétaire et ses prévisions à 18h00 GMT et son président, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse en ligne une demi-heure plus tard.

Aux valeurs, le géant de la pharmacie Johnson & Johnson gagne 1,49% après avoir annoncé une accélération des tests de son candidat vaccin contre le Covid-19.

Apple gagne de son côté 1,45% après le relèvement des objectifs de cours de Deutsche Bank et Evercore ISI.

AMC Entertainment, le premier exploitant de cinémas du monde, bondit de 13,07% après avoir dit s'attendre à rouvrir ses salles à partir de juillet.

A la baisse, les compagnies pétrolières Exxon Mobil et Chevron perdent respectivement 2,2% et 2% sur fond de repli des cours du pétrole. Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,59% à 38,32 dollars.

(Marc Angrand)