Wall Street hésite avant des discours de membres de la Fed













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note mitigée vendredi dans l'attente de commentaires de membres du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale qui pourraient aider à préciser la trajectoire des taux aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable à 34.043,19 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,22% à 4.339,61 points. Le Nasdaq Composite prend 0,49% soit 64,56 points, à 13.287,434. La Fed a maintenu inchangés ses taux mercredi, en précisant que la politique monétaire resterait restrictive plus longtemps qu'anticipé tout en ayant un impact limité sur l'activité économique. "Malgré ces projections très favorables économiquement des membres du comité de politique monétaire, J. Powell, le président de la Fed a fait la remarque paradoxale en soulignant que son scénario central pour l’économie américaine n’était pas forcément celui d’un atterrissage en douceur", rappelle Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBPAM. L'incertitude demeure sur les marchés, partagés sur la possibilité d'une nouvelle hausse de taux en novembre, et les investisseurs suivent donc de près les éléments permettant de déterminer la trajectoire économique américaine. Plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la Fed doivent ainsi s'exprimer vendredi, dont le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, et la gouverneure du conseil d'administration, Lisa Cook. Côté valeurs, Activision Blizzard prend 1,88% et Microsoft 0,28% alors que l'autorité britannique de la concurrence a déclaré que le remède proposé par le groupe de Redmond "ouvrait la porte" à un feu vert au projet de rachat de l'éditeur de "Call of Duty". Ford gagne près de 4% alors qu'une source a indiqué à Reuters que le syndicat United Auto Workers allait annoncer des progrès dans les discussions avec le constructeur automobile, touché par un mouvement de grève. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)