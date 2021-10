Wall Street hésite après les résultats des entreprises et l'inflation

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York était hésitante mercredi dans les premiers échanges, partagée entre l'enthousiasme suscité par les premiers résultats trimestriels des entreprises et les inquiétudes liées à l'inflation après la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis en septembre.

Une quinzaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones reculait de 0,43% à 34.240 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, progressait en revanche de 0,14% à 4.356,44 points.

Le Nasdaq Composite prenait pour sa part 0,38% à 14.525 points.

L'inflation est un sujet de préoccupation sur les marchés depuis plusieurs mois sur fond de remontée des prix de l'énergie et des craintes liées aux perspectives économiques mondiales alors que la Réserve fédérale se prépare à resserrer sa politique monétaire. Les économistes s'attendent à une annonce de la banque centrale lors de sa réunion des 2 et 3 novembre.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,4% en septembre après avoir grimpé de 0,3% en août, a annoncé mercredi le département du Travail. Sur un an, il affiche une hausse de 5,4%, après un gain de 5,3% en août, bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed.

"L'inflation est forte et un peu inquiétante. Mais ce n'est pas inattendu au regard de ce qui s'est passé sur le marché entre des coûts énergétiques plus élevés, des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et des pénuries de main-d'oeuvre", commente Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments.

La séance est également animée par les résultats des entreprises au titre du troisième trimestre.

Aux valeurs JPMorgan Chase recule de 1,52%, plombé par une baisse de 1,55% du sous-indice sectoriel des banques, malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions. Le numéro un mondial de la gestion d'actifs, Blackrock, avance en revanche de 2,5% après avoir dépassé les attentes sur son bénéfice trimestriel.

Le Nasdaq est lui soutenu par les valeurs technologiques comme Qualcomm qui gagne 1,87% après l'annonce d'un plan de rachat d'action. Les poids lourds de la cote tels que Amazon, Alphabet Microsoft et Tesla gagnent entre 0,8% et 1,3%.

A la baisse, Monster Beverage (-1,86%) pâtit d'un abaissement de recommandation.

Sur le marché pétrolier, les cours retombent nettement sous les 85 dollars après la révision à la baisse des prévisions de croissance de l'économie mondiale pour cette année par le Fonds monétaire international (FMI).

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)