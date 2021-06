Wall Street hésitante, le marché attend des nouvelles de l'inflation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue sans grand changement en début de séance lundi, la prudence limitant les mouvements dans l'attente des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis tandis que les décisions du G7 sur la fiscalité des multinationales handicapent à peine les poids lourds des hautes technologies.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 31,98 points, soit 0,09%, à 34.788,37, le Standard & Poor's 500 est pratiquement inchangé à 4.230,48 et le Nasdaq Composite cède 0,13% à 13.796,24.

Les investisseurs restent préoccupés par le risque d'une remontée durable de l'inflation, qui pourrait remettre en cause des niveaux de valorisation élevés dans plusieurs secteurs. Ils étudieront donc très attentivement les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis attendus jeudi.

Parallèlement, l'accord annoncé samedi par les ministres des Finances du G7 sur un taux plancher d'imposition des bénéfices des entreprises est perçu comme un risque potentiel pour les grands noms de la "tech" mais il faudra sans doute des mois pour en fixer les modalités d'application.

Apple, Amazon et Facebook perdent moins de 0,3%, et Alphabet et Microsoft sont quasi stables.

Les "techs" avaient soutenu la tendance vendredi après les chiffres inférieurs aux attentes de l'emploi aux Etats-Unis, qui ont apaisé en partie les craintes d'un resserrement prématuré de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

A la hausse, Biogen gagne 2,04% avant la décision de la Food and Drug Administration (FDA) sur son traitement de la maladie d'Alzheimer aducanumab.

(Marc Angrand)