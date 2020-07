Wall Street grimpe avec l'énergie et les matières premières

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, emmenée par le Dow Jones à la faveur d'un regain d'appétit des investisseurs pour les valeurs de l'énergie et des matières premières en dépit de la dégradation continue de la situation sanitaire aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 2,13% ou 556,79 points à 26.642,59 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 42,3 points, soit 1,34%, à 3.197,52 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 97,73 points (+0,94%) à 10.488,58 points.

Amazon a limité les gains du S&P et du Nasdaq avec un recul de 0,6%, poursuivant la baisse accusée lundi en fin de séance et qui a touché l'ensemble des géants technologiques américains.

JPMorgan a gagné 0,6% après avoir fait état de résultats trimestriels moins dégradés qu'attendu.

A l'inverse, Wells Fargo a chuté de 4,5% après avoir annoncé sa première perte depuis la crise financière de 2008 et Citigroup a reculé de 3,9% en réaction à la publication d'une forte baisse de son bénéfice trimestriel.

Globalement, l'indice S&P des banques a perdu 1,19% alors que JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup ont annoncé avoir provisionné un total de 28 milliards de dollars pour créances douteuses.

Wall Street a effacé la majeure partie de ses pertes depuis mars et l'éclatement de la crise du coronavirus grâce à la mise en oeuvre de mesures de relance monétaire et de soutien budgétaire et les récents indicateurs économiques ont alimenté l'espoir d'une reprise rapide de l'économie.

Toutefois, les investisseurs doivent composer depuis plusieurs semaines avec une augmentation du nombre de contamination aux Etats-Unis.

L'Alabama, la Floride et la Caroline du Nord ont fait état mardi d'une hausse record du nombre de décès quotidiens liés au coronavirus, alors que la résurgence de l'épidémie dans le pays a déjà obligé certains Etats à prendre de nouvelles mesures de confinement et à opter pour une rentrée scolaire en ligne.

(Noel Randewich, Blandine Hénault pour la version française)