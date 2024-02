Wall Street grimpe à l'ouverture après Nvidia

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ouvrent en forte hausse jeudi à Wall Street, portées par les résultats de Nvidia, qui soutiennent les valeurs technologiques. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones prend 246,62 points, soit 0,64% à 38.858,86 points et le Standard & Poor's 500, plus large, avance de 1,32% à 5.047,61 points. Le Nasdaq Composite bondit de 2,06%, soit 321,33 points, à 15.902,21. Les résultats de Nvidia ont surpris le consensus pourtant optimiste des marchés mercredi. "Dans un marché où les performances sont concentrées, chaque mouvement du cours de l’action de Nvidia a un impact direct sur le S&P500 mais aussi sur tous les autres segments du marché, (…) qui se réduit depuis quelques mois à seulement quelques thématiques, comme la croissance, l’inflation et surtout Nvidia", relève Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. A lire aussi... Les perspectives du groupe ont aussi rassuré les marchés, qui s'inquiétaient que le consensus ou les objectifs financiers à moyen terme fixés par Nvidia ne se révèlent intenables. "Au-delà de l'enthousiasme lié à l'IA, le marché récompense les entreprises qui présentent des fondamentaux solides et nous considérons que la performance du cours de l'action Nvidia, soutenue par des bénéfices et des flux de trésorerie réels, est beaucoup plus durable", constate Richard Clode, gérant chez Janus Henderson. Des nouvelles inscriptions au chômage moins importantes que prévues la semaine dernière, signe d'un marché du travail résistant, n'ont pas suffi à entamer le sentiment. Aux valeurs, Nvidia bondit de 11,58%, entraînant les groupes technologiques dans son sillage. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)