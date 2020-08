Wall Street finit le mois en ordre dispersé

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en ordre dispersé après une série de records qui ont incité les investisseurs à prendre des bénéfices lors de cette dernière séance d'août.

L'indice Dow Jones a cédé 0,78%, soit 223,82 points, à 28.430,05. Le S&P-500, plus large, a perdu 7,7 points, soit 0,22%, à 3.500,31. Le Nasdaq Composite a en revanche progressé de 79,82 points (0,68%) à 11.775,46 points.

L'engagement de la Réserve fédérale à tolérer l'inflation et à maintenir de faible taux d'intérêt, les nouvelles positives concernant la recherche d'un vaccin et de traitements contre le COVID-19 et l'appétit des investisseurs pour les technologies de pointe ont permis au S&P 500 et au Nasdaq d'atteindre des niveaux records en août.

"C'est un marché dynamique. Les gens affluent vers les entreprises technologiques qui, selon eux, réussiront indépendamment de la pandémie", a commenté Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance.

"Les Etats-Unis viennent de passer les six millions de cas. C'est un rappel supplémentaire que la pandémie est là pour durer (...) De toute évidence, elle a des conséquences pour toutes les entreprises, mais certaines sont plus résistantes que d'autres", a-t-il poursuivi.

VALEURS

A la baisse, Microsoft (-1,47%), Walmart (-1,03%) et Oracle (-1,14%) souffrent de l'annonce d'une modification de la réglementation chinoise qui pourrait compliquer un rachat des activités nord-américaines de TikTok, auquel ils sont candidats.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, la société de biotechnologies Aimmune Therapeutics s'envole de 171,58% après l'annonce de son rachat par le géant suisse de l'alimentation Nestlé.

(Sinéad Carew, version française Jean-Philippe Lefief)