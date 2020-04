Wall Street finit la semaine en hausse, portée par la Fed

Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi sur une note positive, portée par la présentation par la Réserve fédérale d'un nouveau et vaste plan de soutien aux entreprises frappées par la crise sanitaire déclenchée par le COVID-19.

Alors que la Bourse de New York sera fermée vendredi, pour le week-end de Pâques, Wall Street achève sa semaine de transactions par trois séances sur quatre dans le vert.

L'indice Dow Jones a gagné 1,22% ou 285,8 points à 23 719,37.

Le S&P-500, plus large, a pris 39,84points, soit 1,45%, à 2 789,82.

Le Nasdaq Composite a avancé de 62,67 points (0,77%) à 8 153,58 points.

Les marchés ont trouvé un nouvel élan dans l'annonce par la Fed de mesures de garanties et d'achats de titres dont le montant total pourrait atteindre 2.300 milliards de dollars.

"C'était inattendu et cela a évidemment donné un coup de fouet non seulement à l'ensemble du marché actions mais aussi aux obligations à haut rendement", a commenté Sal Bruno, d'IndexIQ à New York.

L'indice sectoriel des banques a gagné plus de 4%, la plus forte hausse sectorielle du S&P.

JP Morgan s'est envolé de près de 9%, de loin la plus forte hausse du Dow.

Les marchés européens et américains seront fermés vendredi avant le week-end de Pâques; Wall Street rouvrira lundi, les places européennes mardi seulement.

(version française Jean-Stéphane Brosse)