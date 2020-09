Wall Street finit la semaine dans le vert grâce aux technologiques

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi de 1,34% après l'annonce de la hausse des commandes de biens durables aux Etats-Unis au mois d'août et le réveil des valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones a gagné 1,34% ou 358,52 points à 27 173,96.

Le S&P-500, plus large, a pris 51,87 points, soit 1,60%, à 3 298,46.

Le Nasdaq Composite a avancé de 241,3 points (2,26%) à 10 913,56 points.

Après une ouverture en baisse, la tendance s'est inversée grâce aux géants de la tech, d'Apple (+3,7%) à Microsoft (+2,3%) ou Amazon (+2,5%).

Boeing a de son côté grimpé de près de 7%, en soutien du Dow, après l'annonce par la FAA, l'autorité de l'aviation civile américaine, d'un nouvel vol d'évaluation du Boeing 737 MAX, par l'administrateur de la FAA en personne, la semaine prochaine à Seattle.

(version française Jean-Stéphane Brosse)