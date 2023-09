Wall Street finit en petite hausse, soutenue par la "tech"

Wall Street finit en petite hausse, soutenue par la "tech"













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Wall Street a clôturé en petite hausse vendredi, soutenue par les titres technologiques qui ont permis au Nasdaq de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse. Les gains ont été limités par la prudence des investisseurs avant la publication des données d'inflation mercredi. L'indice Dow Jones a gagné 0,22%, ou 75,86 points, à 34 576,59 points. Le S&P-500, plus large, a pris 6,35 points, ou 0,14%, à 4.457,49 Le Nasdaq Composite a progressé de 12,69 points (0,09%) à 13 761,53 points. Sur la semaine écoulée, le S&P affiche une baisse de 1,29%, le Dow Jones de 0,75% et le Nasdaq de 1,93%. La hausse des valeurs technologiques a été favorisée par la baisse des rendements des bons du Trésor. "Ce n'est qu'une petite reprise de courte durée", a estimé Kenny Polcari, stratégiste chez Slatestone Wealth en Floride, "après trois ou quatre jours de vraie pression sur le marché à cause de l'information de la Chine sur Apple et de la hausse des cours du pétrole". L'action Apple a nettement baissé cette semaine à la suite d'informations selon lesquelles la Chine, l'un de ses plus grands marchés, a élargi les restrictions sur l'utilisation de l'iPhone par le personnel gouvernemental. Les prix du pétrole ont augmenté avec la décision de l'Arabie saoudite et de la Russie de réduire plus longtemps leur production. Aux valeurs particulières, le distributeur Kroger a pris 3,09% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes. Gamestop a chuté de 6,2% après un article du Wall Street Journal selon lequel la SEC, le gendarme boursier américain, enquête sur son président, le milliardaire Royan Cohen. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)