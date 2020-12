Wall Street finit en ordre dispersé, record pour le Nasdaq

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Nasdaq a clôturé lundi à un niveau record, alors que l'indice Dow Jones réculait de 0,49%, à la Bourse de New York où les investisseurs se sont tournés vers les grosses capitalisations sur fond d'aggravation de l'épidémie de COVID-19.

Le Dow Jones a cédé 148,47 points à 30.069,79. Le S&P-500, plus large, a quant à lui perdu 7,16 points, soit 0,19%, à 3.691,96, tandis que le Nasdaq a gagné 55,71 points (0,45%) à 12.519,95.

Au lendemain de l'annonce d'un nouveau record des contaminations, les autorités de Californie, Etat le plus peuplé du pays, ont ordonné la fermeture de la majeure partie des commerces et le confinement de l'essentiel de la population.

Les données économiques récentes et l'assèchement des précédents plans de relance plaident pour l'adoption au Congrès de nouvelles mesures de soutien, qui pourraient être adoptées vendredi.

"C'est juste une question de temps. Nous attendons de voir s'il y aura un plan de relance dans le cadre du projet de loi de finance", a déclaré Ross Mayfield, stratège chez Baird.

VALEURS

Intel, qui reculait 3,4% peu après la clôture, accuse la plus forte baisse du S&P 500 après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle Apple prévoit de lancer l'année prochaine plusieurs puces pour Mac dont les performances seront supérieures aux plus rapides des siennes.

Apple et Facebook gagnaient respectivement 1,22 et 2,10%, tandis qu'Alphabet et Microsoft perdaient 0,36 et 0,03%.

(Chuck Mikolajczak, version française Jean-Philippe Lefief)