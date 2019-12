Wall Street finit en ordre dispersé, le rally s'essouffle en fin de séance

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, le rally de fin d'année observé encore en début de séance, et qui a porté les indices à des nouveaux plus hauts records, s'étant essoufflé en fin de journée.

L'indice Dow Jones a gagné 23,87 points à 28.645,26.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,11 points, soit une variation nulle en pourcentage, à 3.240,02.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 15,77 points (-0,17%) à 9.006,62 points, interrompant une série de onze séances de hausse consécutives.

Wall Street avait tenté en début de séance de poursuivre son mouvement haussier des jours passés sur fond d'optimisme sur une trève commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et au vu des signes d'amélioration de l'économie mondiale.

Le S&P 500 est ainsi monté un temps à seulement un demi-point de pourcentage de sa meilleure performance annuelle depuis 1997.

VALEURS

Amazon a fini sur une note stable après avoir gagné un moment 1,4%, venant s'ajouter aux +4% de jeudi après publication d'un rapport montrant que les consommateurs américains ont passé plus de temps en ligne pendant la saison des courses pour les fêtes qu'en 2018.

Netflix et Alphabet ont fini en baisse de 1,1% et 0,6% respectivement, principaux freins du S&P à cause de prises de bénéénéfices au vu de la performance passée de ce groupe de valeurs.

Les principales hausses ont été affichées par les valeurs de la consommation grand public, de l'immobilier et des utilities, tandis que l'énergie et les matériaux de base ont été à la traîne.

(Lewis Krauskopf, Gilles Guillaume pour le service français)