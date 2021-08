Wall Street finit en ordre dispersé, la "tech" progresse

Crédit photo © Reuters

par Lewis Krauskopf et Ambar Warrick

(Reuters) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi, le S&P-500 ayant basculé dans le vert alors que le recul des secteurs cycliques a été compensé par les gains des grandes valeurs technologiques, tandis que les investisseurs jaugeaient le rebond de l'économie et le possible 'tapering' de la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 0,19%, ou 66,57 points, à 34.894,12 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 5,53 points, soit 0,13%, à 4.405,80 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 15,87 points (0,11%) à 14.541,79 points.

Si le Nasdaq a aussi été soutenu par les grandes valeurs technologiques, le Dow Jones a été plombé par les secteurs sensibles à l'économie, comme l'énergie et les matériaux.

Des données publiées dans la journée montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé à un plus bas de 17 mois, soulignant la solidité de la croissance du marché de l'emploi.

Après la publication du compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine (Fed), mercredi, les principaux indices de Wall Street avaient plongé, le document indiquant que l'objectif de la banque centrale en matière d'emploi - condition pour réduire ses mesures de soutien - pourrait être atteint d'ici la fin de l'année.

Le S&P-500, très bas en entame de séance, a oscillé entre pertes et gains, pour basculer revenir dans le vert en fin de séance.

"Les investisseurs pèsent les prévisions de croissance de l'économie mondiale et l'agressivité avec laquelle la Fed va effectuer son 'tapering' lorsqu'elle le décidera", a commenté Paul Nolte, gestionnaire de portfolio chez Kingsview Investment Management, à Chicago.

Parmi les secteurs du S&P-500, celui des technologies a été le plus performant, porté par les gains enregistrés par Nvidia qui a annoncé mercredi soir une prévision de chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieure aux attentes de Wall Street.

Considérés comme des secteurs défensifs, les biens de consommation de base et les soins de santé ont terminé en forte hausse.

Désormais, l'attention des investisseurs se tourne vers le séminaire de Jackson Hole, dans le Wyoming, prévu la semaine prochaine, lors duquel ils guetteront des signes indiquant les prochaines mesures de la Fed. Il est attendu que le président de la banque centrale, Jerome Powell, y prononce un discours.

Côté valeurs, Macy's a bondi après avoir relevé dans la journée ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, grâce à l'afflux des consommateurs américains dans ses magasins.

Kohl's a progressé à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

(version française Jean Terzian)