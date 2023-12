Wall Street finit en ordre dispersé avant les fêtes

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, à la veille d'un long weekend de festivités, alors que les prix aux Etats-Unis ont reculé en novembre pour la première fois en trois ans et demi, selon des données publiées par le département du Commerce. L'indice Dow Jones a cédé 0,05%, ou -18,38 points, à 37.385,97 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 7,88 points, soit 0,17% à 4.754,63 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 29,11 points (0,19%) à 14.992,973. Le rallye de Noël des marchés actions est alimenté par les annonces de la Fed, qui a décidé la semaine dernière de maintenir ses taux inchangés, tandis que son président Jerome Powell a laissé entendre que le coût du crédit devrait baisser l'an prochain. La publication vendredi de l'indicateur PCE des prix aux Etats-Unis, mesure préférée de l'inflation par la Fed, a renforcé cette perspective puisque les prix ont reculé en novembre pour la première fois depuis plus de trois ans et demi, permettant à l'inflation de revenir en dessous des 3% en rythme annuel. Les trois indices ont connu une huitième semaine consécutive dans le vert, avec notamment un S&P-500 qui a enregistré sa meilleure performance hebdomadaire depuis 2017, tandis que le Nasdaq et le Dow Jones connaissent leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 2019. Côté valeurs, l'action de Nike a chuté après que l'équipementier a abaissé ses prévisions à cause d'une plus grande prudence des consommateurs. Occidental Petroleum a augmenté après que Berkshire Hathaway de Warren Buffet a augmenté sa participation dans le capital de la compagnie pétrolière. (Reportage par Zhifan Liu)