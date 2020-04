Wall Street finit en ordre dispersé après l'annonce de l'échec d'un vaccin

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'incide Dow Jones a fini en hausse de 0,17% jeudi à Wall Street, mais les autres indices ont clôturé en baisse après l'annonce de l'échec de l'essai clinique d'un candidat-vaccin contre le coronavirus.

Le Dow Jones a gagné 39,44 points à 23.515,26.

Le S&P-500, plus large, recule, lui, de 1,51 points, soit -0,05%, à 2.797,8.

Le Nasdaq Composite perd de son côté de 0,63 points (-0,01%) à 8.494,75 points.

Selon le Financial Times, un essai chinois a montré que le Remdesivir mis au point par le laboratoire Gilead Science n'avait pas amélioré l'état des patients ni réduit la présence de l'agent pathogène dans la circulation sanguine.

Le séance avait pourtant commencé de façon positive, après l'annonce du ralentissement pour la troisième semaine d'affilée des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Les chiffres du chômage ont par ailleurs relégué au second plan les préoccupations des marchés au sujet des les indices d'activité PMI "flash", pourtant tombés à leur plus bas niveau historique au Japon, en Europe et aux Etats-Unis.

VALEURS

L'indice sectoriel de l'énergie a pris 3%, alors que les cours du pétrole se redressaient après une semaine tumultueuse qui a vu les contrats à terme sur le brut américain tomber en dessous de zéro pour la première fois de leur histoire.

Las Vegas Sands Corp par ailleurs a bondi de 12 %, la compagnie de casino ayant prédit une reprise rapide de l'activité en Asie.

(Noel Randewich, version française Jean-Philippe Lefief)