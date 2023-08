Wall Street finit en nette hausse, portée par Nvidia

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, dans le sillage des gains de Nvidia en amont de la publication, après-clôture, de résultats trimestriels attendus très solides, alors que le groupe produit des semi-conducteurs très utilisés pour les services d'intelligence artificielle (IA). L'indice Dow Jones a gagné 0,54%, ou 184,15 points, à 34.472,98 points. Le S&P-500, plus large, a pris 48,46 points, soit 1,10%, à 4.436,01 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 215,16 points (1,59%) à 13.721,03 points. Nvidia avait surpris en dévoilant des prévisions élevées en mai, entraînant un rebond de son titre et du secteur technologique dans son ensemble, sur fond d'intérêt accru pour l'IA. Les investisseurs anticipent un scénario similaire avec le communiqué après-clôture du fabriquant de semi-conducteurs. Après avoir atteint la veille un record inédit en séance, Nvidia a fini la séance en hausse de 3,2%. L'optimisme à Wall Street a aussi été renforcé par le repli du rendement des bons du Trésor américain sur dix ans, qui s'était établi à un pic de 16 ans, après des données moroses sur l'activité économique aux Etats-Unis et dans la zone euro. Nvidia aura un impact important sur la confiance du marché, pas seulement avec ses résultats, mais aussi avec ses prévisions et commentaires sur l'IA, a commenté Rick Meckler, partenaire chez Cherry Lane Investments, dans le New Jersey. Il a déclaré par ailleurs que "ce qui trouble le marché, c'est la hausse persistante des taux à plus long terme". Les investisseurs attendent la prise de parole du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, vendredi lors de la réunion de Jackson Hole dans le Wyoming, pour les indices éventuels sur la politique monétaire de la banque centrale américaine. Des données montrent que l'activité américaine s'est approchée en août du point de stagnation, avec une croissance à son plus faible niveau depuis février dernier, plombée notamment par une contraction des nouvelles affaires dans le secteur des services. Le creux dans la zone euro a, lui, été plus important qu'anticipé. Selon un sondage Reuters réalisé auprès de stratégistes, le S&P-500 enregistrera seulement des gains marginaux d'ici à la fin de l'année, après la hausse importante que l'indice a marquée jusque-là. (version française Jean Terzian)