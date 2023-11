Wall Street finit en nette hausse, portée par la tech

Wall Street finit en nette hausse, portée par la tech













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, portée par les valeurs technologiques et de croissance grâce à la détente des rendements obligataires, avant une nouvelle semaine riche en indicateurs. L'indice Dow Jones a gagné 391,16 points (+1,15%) à 34.283,1 points. Le S&P-500, plus large, affiche sa plus forte hausse en clôture depuis le 19 septembre. Il a pris 67,89 points, soit 1,56%, à 4.415,24 points. Le Nasdaq Composite a enregistré une hausse de 276,66 points (+2,05%), sa plus forte hausse en pourcentage depuis le 26 mai, à 13.798,11 points. Douchée la veille par les propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, "pas convaincu" que les taux d'intérêt soient assez élevés pour lutter contre l'inflation, Wall Street a retrouvé des couleurs en attendant les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis la semaine prochaine, ainsi que les prix à la production et les ventes au détail qui permettront aux investisseurs d'ajuster leurs anticipations sur la trajectoire des taux. "En général, les investisseurs s'attendent à ce que les chiffres de l'inflation soient positifs pour le marché et je pense qu'ils veulent avoir un peu d'avance là-dessus", déclare Rick Meckler, de Cherry Lane Investments, dans le New Jersey. Les valeurs technologiques ont affiché les plus fortes hausses, de Nvidia (+3% environ) à Microsoft (+2,5%). L'indice sectoriel a gagné 2,6%. "Les gens recherchent les megacap de la tech en se disant que dans un environnement de taux élevés et d'une économie qui ralentit, ces sociétés restent le meilleur choix et sont prêts à payer une prime pour cela", ajoute Rick Meckler. Aux valeurs, la société de tests génétiques Illumina a chuté de 8% après avoir revu à la baisse ses objectifs annuels pour le deuxième trimestre consécutif. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français)