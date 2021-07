Wall Street finit en hausse sous l'effet des résultats

Crédit photo © Reuters

(.)

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le S&P-500 et le Dow Jones ayant atteint des pics inédits durant la séance, sous l'effet de résultats trimestriels et de prévisions solides, alors que des données indiquent que l'économie américaine s'est rétablie à son niveau d'avant-crise sanitaire du coronavirus.

L'indice Dow Jones a gagné 0,44%, ou 153,60 points, à 35.084,53 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 18,51 points, soit 0,42%, à 4.419,15 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 15,68 points (0,11%) à 14.778,26 points.

Des données officielles publiées dans la journée montrent que l'économie américaine a progressé de manière solide au deuxième trimestre, portant le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au-delà de son pic d'avant-crise sanitaire, même si sa croissance a été moins importante que ne l'anticipaient les analystes.

Avec la solidité du PIB, "les gens pensent que les discussions sur le 'tapering' vont être tempérées, et c'est ce que les gens veulent voir", a commenté Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, à Charlottesville en Virginie.

Les investisseurs ont aussi constaté "des résultats vraiment solides aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié à l'issue de deux jours de débats, la Réserve fédérale américaine (Fed) avait déclaré mercredi que l'heure n'était pas encore venue de resserrer ses mesures de soutien massives à l'économie.

Les secteurs du S&P-500 les plus sensibles, comme les finances et l'énergie, ont été parmi les plus performants au cours de la séance, tandis que celui de l'immobilier s'est établi à un record.

Côté valeurs, Ford Motor a bondi après avoir relevé sa prévision de bénéfice pour l'année. En revanche, Facebook a décliné au lendemain de l'annonce d'une vraisemblable décélération de son chiffre d'affaires au deuxième semestre.

Tesla a été l'un des principaux catalyseurs du S&P-500, de même qu'Apple, qui a effacé ses pertes de la veille.

(version française Jean Terzian)