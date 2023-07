Wall Street finit en hausse, portée par le secteur financier

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, dans le sillage des gains du secteur financier, alors que les investisseurs ont gardé à l'esprit des données sur l'inflation aux Etats-Unis et les premiers résultats trimestriels attendus plus tard cette semaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,93%, ou 317,02 points, à 34.261,42 points. Le S&P-500, plus large, a pris 29,73 points, soit 0,67%, à 4.439,26 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 75,22 points (0,55%) à 13.760,70 points. Les investisseurs attendent dans le rapport sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, prévu mercredi, et celui sur les prix à la production, prévu jeudi, des indices sur la courbe des pressions inflationnistes. Ces données pourraient servir d'indication sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui se réunira à la fin du mois. De nombreux traders s'attendent à ce que la banque centrale américaine procède à une hausse des taux de 25 points de base, après avoir marqué une pause en juin. Alors que plusieurs grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase, donneront cette semaine le coup d'envoi officieux de la saison des résultats trimestriels, avec des chiffres d'affaires attendus en hausse, l'indice bancaire du S&P-500 a progressé de 1,5%. JPMorgan Chase a enregistré une hausse de 1,6% après que Jefferies a revu à la hausse sa recommandation pour la banque, à "acheter". "C'est bien de voir le marché s'étoffer en amont des résultats", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder à New York. "Beaucoup de données sont attendues, et les résultats arrivent. Les attentes pour le troisième trimestre sont aussi une préoccupation, s'agissant de quelconques perspectives dont les entreprises pourraient faire part lors des conférences téléphoniques pour leurs résultats", a-t-il dit. Parmi les mouvements de valeurs à noter, l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard a bondi de 10% après qu'une juge californienne a approuvé le projet de rachat par Microsoft. Salesforce a terminé en hausse de 3,9% à la suite d'une annonce du relèvement de certains de ses services d'informatique dématérialisée ("cloud") et de marketing, une première en sept ans. Amazon a pris 1,3% alors qu'ont débuté les 'Prime Days', journées de promotions sur la plateforme du géant du commerce en ligne. (version française Jean Terzian)