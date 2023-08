Wall Street finit en hausse, optimisme renforcé sur les taux

Crédit photo © Reuters

par Shristi Achar A et Noel Randewich (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la publication de données indiquant un ralentissement de l'économie américaine, renforçant les attentes d'une pause en septembre dans la campagne de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,11% à 34.890,24 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,38% à 4.514,87 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,54% à 14.019,31 points. Le Nasdaq a grimpé à un pic de clôture depuis le 1er août, tandis que le S&P-500 s'est établi à un plus haut de près de trois semaines à la suite d'une enquête montrant que le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois qu'anticipé en août, laissant suggérer que le marché du travail devenait moins tendu. Par ailleurs, d'après une nouvelle estimation gouvernementale, le produit intérieur brut (PIB) américain a progressé au deuxième trimestre de 2,1%, contre +2,4% selon une estimation initiale. "Ces données sur l'emploi apaisent d'une certaine manière les préoccupations des investisseurs à propos de futures hausses des taux de la Réserve fédérale", a commenté Rob Haworth, stratège chez U.S. Bank Wealth Management. La perspective d'un atterrissage doux de l'économie américaine a aussi soutenu la demande pour les valeurs à forte croissance et d'autres actifs plus risques, au détriment des secteurs dits défensifs, a-t-il déclaré. Valeur technologique très en vue depuis le début de l'année, Nvidia a progressé de 1% pour atteindre un niveau record. En grande majorité, les traders misent sur une pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Fed à l'issue de sa réunion des 19-20 septembre. Certains anticipent aussi que les taux resteront à leurs niveaux actuels jusqu'en novembre. Les investisseurs attendent jeudi la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, donnée privilégie par la Fed pour évaluer l'inflation, et des données sur les emplois non-agricoles, vendredi, pour disposer d'indices supplémentaires sur la campagne des taux d'intérêt. Les rendements obligataires se sont repliés, les bons du Trésor américain sur dix ans s'établissant à 4,12%. Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, aux premiers rangs desquels les technologies de l'information et l'énergie. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, la hausse d'environ 0,5% de Mastercard et de Visa après des informations selon lesquelles les deux entreprises se préparaient à relever la cotisation des cartes de crédit. HP a chuté de 6,6% à la suite de la révision à la baisse de sa prévision de chiffre d'affaires annuel du fait du ralentissement de la demande. (Rédigé par Jean Terzian)