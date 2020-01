Wall Street finit en hausse malgré les tensions au Moyen-Orient

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,24% lundi, la bonne tenue des valeurs technologiques ayant compensé l'inquiétude liée aux tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 68,5 points à 28.703,38.

Le S&P-500, plus large, a pris 11,43 points, soit 0,35%, à 3.246,28.

Le Nasdaq Composite a quant à lui progressé de 50,7 points (0,56%) à 9.071,47.

Pour l'instant, le marché ne tient pas compte de la situation au Moyen-Orient, a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management à Chicago, selon lequel il s'agit surtout de "joutes verbales".

Les autres Bourses mondiales restent en revanche fragilisées, trois jours après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué en Irak par un drone américain. Plusieurs centaines de milliers d'Iraniens lui ont rendu hommage, lundi à Téhéran.

Donald Trump avait promis la veille de faire bombarder 52 sites d'Iran si Téhéran cherche à s'en prendre aux intérêts américains pour venger sa mort. "Ne menacez jamais la nation iranienne", lui a répondu lundi le président Hassan Rohani.

VALEURS

Alphabet gagnait plus de 2,5% au moment de la clôture, après la révision de la recommnadation de Pivotal Research, qui est passée à "acheter".

(Caroline Valetkevitch, version française Jean-Philippe Lefief)