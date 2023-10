Wall Street finit en hausse malgré l'onde de choc de la guerre autour de Gaza

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse ce lundi, soutenue notamment par le secteur de l'énergie qui bénéficie des répercussions de la hausse des cours du pétrole provoquée par le nouveau conflit en Israël et dans la bande de Gaza. L'indice Dow Jones a gagné 0,59%, ou 197,07 points, à 33.604,65 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 27,16 points, soit 0,63% à 4.335,66 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 52,90 points (0,39%) à 13.484,239. Aux valeurs, les pétroliers et les sociétés liées à la défense ont bénéficié de la conjoncture, contrairement au secteur aérien qui fait les frais de l'envolée des cours du brut. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $86,28(+4,22%) et le brent à $88,06 (+4,13%). Le dollar évoluait en hausse de 0,01% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0567 dollar (-0,18%).