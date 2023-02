Wall Street finit en hausse, la prudence demeure

par David French NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le S&P-500 rebondissant après quatre séances consécutives dans le rouge, alors que les investisseurs continuaient de s'interroger sur l'impact de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) sur l'économie américaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 108,82 points, à 33.153,91 points. Le S&P-500, plus large, a pris 21,27 points, soit 0,53%, à 4.012,32 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 83,33 points (0,72%) à 11.590,40 points. En net déclin en 2022, les principaux indices de Wall Street connaissent un début d'année volatile, avec une tendance à la baisse ce mois-ci après un rebond en janvier, dans un contexte d'incertitude sur les hausses des taux qu'opérera la Fed. Les investisseurs jonglent entre de récents commentaires conservateurs de responsables de la banque centrale américaine et des données indiquant une résilience de l'économie américaine. Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a reculé de manière inattendue, illustrant la santé du marché du travail. Par ailleurs, une nouvelle estimation gouvernementale indique que l'économie américaine a progressé de 2,7% au quatrième trimestre 2022, contre un consensus qui ressortait à +2,9%. "Il y a de nombreux courants dans des directions complètement différentes. Il est difficile de s'appuyer sur un ou deux éléments", a commenté Jack Janasiewicz, stratégiste chez Natixis Investment Managers Solutions, estimant que les optimistes et les pessimistes avaient matière à alimenter leurs points de vue divergents. Sept des secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, notamment l'énergie, portée par la hausse des prix du pétrole. Les services de communication ont, eux, décliné pour une cinquième journée d'affilée, plombée par Netflix qui s'est replié de 3,4% après avoir annoncé une baisse du prix de son abonnement dans une trentaine de pays. En revanche, les résultats trimestriels solides et les prévisions meilleures qu'attendu de Nvidia ont rassuré les investisseurs. D'autres fabricants de semi-conducteurs, dont Broadcom et Qualcomm, ont aussi fini la séance en hausse. Nvidia a enregistré une progression de 14%. eBay a chuté de 5,2%, un recul sans précédent depuis septembre dernier, après avoir averti sur la demande au premier semestre. Moderna a terminé à son plus bas niveau de clôture depuis novembre dernier, en dépit de ventes au quatrième trimestre supérieures aux attentes. * Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR] * A SUIVRE vendredi : (version française Jean Terzian)