Wall Street finit en hausse dans le sillage des 'tech'

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, opérant un rebond dans le sillage des gains des grandes valeurs technologiques et des autres titres à forte croissance, tandis que Nike a progressé après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

L'indice Dow Jones a gagné 0,74%, ou 254,47 points, à 34.807,46 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 50,43 points, soit 1,13%, à 4.511,61 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 270,36 points (1,95%) à 14.108,82 points.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a enclenché ce mois-ci la hausse des taux d'intérêt, alors que les responsables de la banque centrale semblent adopter une position plus agressive afin de lutter contre la hausse de l'inflation.

Les géants technologiques Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms et Alphabet ont été parmi les principaux catalyseurs des gains du S&P-500 et du Nasdaq.

Si le secteur des technologies a ainsi terminé la séance dans le vert (+1,4%), il reste en baisse de près de 10% sur le trimestre actuel, ce qui constitue l'un des déclins les plus importants parmi les secteurs majeurs du S&P-500 depuis le début de l'année.

Hormis l'énergie, tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé mardi.

Nike a vu son titre progresser de 2,2% après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes.

Tesla a bondi de 7,9% à la suite de l'inauguration, dans la journée, de son usine allemande près de Berlin et de la livraison de premiers véhicules fabriqués dans le pays.

(version française Jean Terzian)