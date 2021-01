Wall Street finit en hausse avec les espoirs d'un plan de relance

Crédit photo © Reuters

par Herbert Lash

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi après la promesse du président américain élu Joe Biden de mettre rapidement en place un plan de relance massif de l'économie américaine, tandis que Tesla a continué de flamber, permettant à son fondateur Elon Musk de devenir l'homme le plus riche du monde.

L'indice Dow Jones a gagné 56,84 points (0,18%) à 31.097,97.

Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 20,89 points, soit 0,55%, à 3.824,68, non loin de son pic historique atteint pendant la séance à 3.826,69.

Le Nasdaq Composite a progressé de son côté de 134,5 points (1,03%) à 13.201,98 points après un record à 13.206,627.

Sur la semaine, le Dow a gagné 1,61%, le S&P-500 1,83% et le Nasdaq 2,43%.

Joe Biden a annoncé vendredi qu'il présenterait jeudi prochain les contours d'un nouveau plan de relance de l'économie américaine, l'annonce d'une baisse de l'emploi le mois dernier aux Etats-Unis prouvant selon lui l'urgence d'une aide en faveur de la population et des entreprises. Ce plan se chiffrera en milliers de milliards de dollars, a-t-il promis.

L'économie américaine a détruit des emplois en décembre pour la première fois en huit mois, a montré le rapport mensuel du département du Travail, conséquence de l'accélération de l'épidémie de coronavirus sur les effectifs des entreprises.

Aux valeurs, Tesla a encore battu son record avec un gain de 7,84% à 880,02 dollars, portant pour la première fois la capitalisation boursière du constructeur de voitures électriques à plus de 800 milliards de dollars (654 milliards d'euros).

L'envolée du titre depuis un an fait désormais d'Elon Musk l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à environ 190 milliards de dollars (155,5 milliards d'euros), d'après le classement de Forbes, détrônant ainsi le patron d'Amazon Jeff Bezos d'environ cinq milliards de dollars.

Baidu a bondi de 15,6% alors que, selon deux sources proches du projet, le premier moteur de recherche sur internet de Chine envisage de créer une nouvelle filiale de construction de véhicules électriques.

(version française Bertrand Boucey)