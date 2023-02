Wall Street finit en hausse avec la "Tech" et avant les chiffres de l'inflation

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi dans un contexte pourtant teinté d'attentisme, les investisseurs patientant dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, espérant y déceler les intentions de la Réserve fédérale sur la hausse de ses taux. L'indice Dow Jones a gagné1,11%, ou 376,66 points, à 34.245,93 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 46,83 points, soit 1,14% à 4.137,29 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 173,67 points (1,48%) à 11.891,789. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $79,25(-0,58%) et le brent à $85,92 (-0,54%). La tendance a également été soutenue par les grosses capitalisations technologiques qui ont contribué à la surperformance du Nasdaq. Aux valeurs, Meta , maison mère de Facebook, a gagné 3,03%, les investisseurs saluant la publication dimanche d'un article du Financial Times faisant état de nouvelles suppressions de postes. Le dollar évoluait en baisse de -0,34% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0720 dollar (+0,42%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a cédé 3,6 points de base pour s'établir à 3,7073%. Son homologue à cinq ans a reculé de 1,2 points de base à 3,9122%.