Wall Street finit en hausse après les commentaires de Powell

Wall Street finit en hausse après les commentaires de Powell













Crédit photo © Reuters

par Carolina Mandl et Johann M Cherian NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que les investisseurs ont scruté des commentaires du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, en quête d'indice sur la durée de la politique agressive de la Fed pour lutter contre l'inflation. L'indice Dow Jones a gagné 0,78%, ou 265,67 points, à 34.156,69 points. Le S&P-500, plus large, a pris 52,92 points, soit 1,29%, à 4.164 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 226,34 points (1,90%) à 12.113,79 points. Indiquant devant le Club économique de Washington qu'il ne s'attendait pas à des données sur l'emploi américain aussi solides la semaine dernière, après la réunion mensuelle de la Fed, Jerome Powell a dit penser que le processus de lutte contre l'inflation "prendrait du temps". Il a toutefois ajouté l'inflation devrait décliner de manière importante cette année, ravivant les espoirs d'une politique monétaire moins agressive de la Fed, alors que des données sur l'emploi américain avaient jeté une ombre sur cette hypothèse. "Powell s'attend à ce que la Fed ne baisse pas de sitôt les taux d'intérêt, mais qu'il y ait une voie positive, que (la Fed) accomplisse ce qu'elle doit accomplir", a commenté Shawn Cruz, stratégiste en chef chez TD Ameritrade. Pendant et après la prise de parole de Jerome Powell, les principaux indices de Wall Street ont fluctué, avant de s'installer dans le vert. Depuis la publication vendredi de données montrant une accélération des créations d'emploi aux Etats-Unis en janvier, les marchés tablent sur un taux final dépassant les 5%, alors que la Fed a relevé la semaine dernière ses taux d'intérêt de 25 points de base. La plupart des secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance en baisse. Microsoft a progressé de 1,29 à la suite de l'annonce de l'intégration de ChatGPT parmi ses produits, une hausse qui a porté le secteur des technologies et le S&P-500 dans son ensemble. Le moteur de recherche chinois Baidu a vu son titre bondir de 12,18% après avoir indiqué qu'il bouclerait en mars le test d'un projet similaire à ChatGPT. Boeing a enregistré des gains (3,84%) au lendemain de la confirmation que l'avionneur américain entendait supprimer 2.000 postes de cadres. Bed Bath & Beyond a plongé de près de 50% alors qu'il lutte pour éviter une faillite. (version française Jean Terzian)