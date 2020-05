Wall Street finit en hausse après les chiffres de l'emploi

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 1,91% vendredi, après des signes d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin, et la publication de chiffres moins catastrophiques que prévu de l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 455,43 points à 24.331,32.

Le S&P-500, plus large, a pris 48,61 points, soit 1,69%, à 2.929,8.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 141,66 points (1,58%) à 9.121,32 points.

Les principaux négociateurs chinois et américains pour le commerce ont eu vendredi un entretien téléphonique lors duquel ils sont convenus de collaborer pour faciliter la mise en application de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier.

Cette annonce a été la source principale de réconfort avec la publication par le département américain du Travail d'un rapport mensuel sur l'emploi moins mauvais que prévu.

L'économie américaine a détruit 20,5 millions d'emplois quand les économistes anticipaient un chiffre encore plus important. Le taux de chômage a grimpé pour sa part à 14,7%, un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale, contre 16% anticipé par le consensus Reuters.

VALEURS

Apple a gagné 2,4% après l'annonce de la réouverture de quelques magasins, à partir de la semaine prochaine.

Noble Energy, qui a annoncé une réduction de sa production de pétrole et de ses investissements, bondit par ailleurs de 13,5%.

(Lewis Krauskopf, version française Jean-Philippe Lefief)