Wall Street finit en hausse après l'emploi américain

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi après la publication de chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis qui ont confirmé la bonne santé de l'économie américaine et conforté l'hypothèse d'une accélération du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,4%, ou 139,92 points, à 34 818,27 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 15,45 points, soit 0,34%, à 4 545,86 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de 40,98 points (0,29%) à 14 261,50 points.

Sur la semaine écoulée, le S&P a gagné 0,1%, le Dow Jones a baissé de 0,1% et le Nasdaq grignoté 0,7%.

L'économie américaine a créé 431.000 emplois non-agricoles en mars, un chiffre inférieur aux attentes, mais ceux des deux mois précédents ont été revus en hausse. Le taux de chômage est parallèlement revenu à 3,6%, au plus bas depuis février 2020 tandis que la hausse du salaire horaire moyen atteignait 5,6% sur un an.

Ces chiffres confirment donc à la fois le dynamisme du marché du travail et la persistance des tensions inflationnistes, ce qui pourrait amener la Fed à relever les taux plus rapidement dans les mois à venir.

Aux interrogations sur l'attitude de la Réserve fédérale s'est ajoutée l'annonce d'une baisse inattendue de l'indice ISM d'activité du secteur manufacturier américain, qui a freiné la tendance à Wall Street.

Les valeurs défensives comme l'immobilier, les groupes de services aux collectivités et les produits de consommation de base ont affiché les plus fortes hausses sectorielles, supérieures à 1%.

Aux valeurs particulières, GameStop a gagné 0,95% après avoir annoncé qu'il solliciterait l'accord de ses actionnaires pour une division du nominal de son action, ce qui permettrait d'accroître le nombre de titres en circulation, de 300 millions actuellement à 1 milliard.

(rédigé par Jean-Stéphane Brosse)