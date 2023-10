Wall Street finit en hausse après des données sur l'emploi

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, rebondissant après les nettes pertes de la veille, alors qu'un rapport publié dans la journée montre que le secteur privé américain a créé moins d'emplois qu'anticipé en septembre, dans un contexte de craintes sur la politique de taux de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,39%, ou 127,17 points, à 33.129,55 points. Le S&P-500, plus large, a pris 34,30 points, soit 0,81%, à 4.263,75 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 176,54 points (1,35%) à 13.236,01 points. En hausse à des pics de 16 ans depuis la dernière réunion de la Fed, qui a laissé entendre le 20 septembre qu'elle pourrait procéder à un nouveau relèvement des taux d'intérêt, les rendements obligataires se sont un peu repliés après le rapport ADP sur l'emploi. L'hypothèse que la banque centrale américaine procède à une nouvelle hausse des taux en novembre, et la perspective qu'elle maintienne des taux élevés plus longtemps, continuent de préoccuper les investisseurs. Ceux-ci attendent notamment, vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, alors que la résilience du marché du travail est l'un des facteurs pesant dans le cycle de resserrement monétaire engagé l'an dernier par la Fed pour enrayer l'inflation. "Nous avons vu en septembre un virage à la fois dans la vision des stratégistes et celle des investisseurs", a commenté Oliver Pursche, vice-président de Wealthspire Advisors, à Westport dans le Connecticut. "Il semble que cela a finalement été assimilé que les taux d'intérêt vont rester élevés pendant longtemps, et que l'idée que la Fed va baisser les taux dans un avenir proche relève de la fiction", a-t-il ajouté. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les technologies et les services de communication ont enregistré parmi les gains les plus importants du jour, en parallèle au repli des bons du Trésor américain. Côté valeurs, plusieurs géants technologiques dont Amazon ont terminé en hausse. Ford Motor est resté stable en dépit d'un bond de près de 8% de ses ventes de véhicules aux Etats-Unis au troisième trimestre. (version française Jean Terzian)