Wall Street finit en hausse alors que l'économie rassure

par Noel Randewich et Ankika Biswas (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi après la publication de données officielles montrant une croissance plus importante qu'attendu de l'économie américaine au quatrième trimestre, ce qui a alimenté la confiance des investisseurs, en dépit du repli de Tesla après un avertissement sur ses ventes. L'indice Dow Jones a gagné 0,64% à 38.049,13 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,53% à 4.894,16 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,18% à 15.510,50 points. L'optimisme sur l'économie, la perspective d'une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis et l'enthousiasme à propos de l'intelligence artificielle ont contribué à porter le S&P-500 vers de nouveaux records consécutifs au fil de la semaine. Selon la première estimation du département américain du Commerce, publiée ce jeudi, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé sur la période octobre-décembre de 3,3%, contre un consensus de 2%, grâce notamment à la consommation. L'économie américaine a aussi défié en 2023 les prévisions alarmistes de la Réserve fédérale (Fed), laquelle craignait une récession, avec une croissance de 2,5% sur l'année. "Le PIB est une bonne surprise pour le marché, car il n'y a pas eu d'inflation problématique et le consommateur a continué de dépenser de l'argent", a commenté Rob Haworth, directeur de l'investissement chez U.S. Bank Asset Management Group. "Et cela soutient donc l'idée que les résultats des entreprises et la croissance des ventes devraient s'améliorer avec le temps", a-t-il déclaré. D'autres données communiquées dans la journée montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont progressé plus qu'attendu. Tesla, qui a publié mercredi après-clôture ses résultats, a plongé de 12%, à un plus bas depuis mai dernier, après que son patron Elon Musk a prévenu d'un ralentissement de la croissance des ventes du constructeur de véhicules électriques. Les résultats des "Sept Magnifiques" de Wall Street devraient permettre aux investisseurs de déterminer si la valorisation de ces géants est justifiée après leur flambée l'an dernier. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta Platforms publieront leurs résultats trimestriels la semaine prochaine. Parmi les entreprises du S&P-500 ayant déjà publié leurs résultats, 82% ont dépassé les attentes de Wall Street, selon des données LSEG. IBM a progressé de 9,5% après avoir annoncé des prévisions annuelles supérieures aux estimations, de même qu'American Airlines, en hausse de 10,3%. Comcast a pris 4,3% dans le sillage de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Boeing a décliné de 5,7% après que l'administration fédérale de l'aviation américaine a interdit à l'avionneur d'accélérer la production de ses appareils 737 MAX. Le net repli de Tesla a affecté deux autres entreprises du secteur, Rivian Automotive et Lucid Group, qui ont aussi fini dans le rouge. (version française Jean Terzian)