Wall Street finit en forte hausse, portée par les 'tech'

par Devik Jain, Shreyashi Sanyal et Sinéad Carew

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte hausse mardi, alors que les craintes sur le variant Omicron du coronavirus se sont un peu apaisées et que les investisseurs se sont tournés massivement vers les grandes valeurs technologiques et les fabricants de semi-conducteurs.

L'indice Dow Jones a gagné 1,40%, ou 492,40 points, à 35.719,43 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 95,08 points, soit 2,07%, à 4.686,75 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 461,76 points (3,03%) à 15.686,92 points.

En annonçant lundi prévoir une introduction en Bourse de sa filiale Mobileye vers le milieu de l'année 2022, Intel a bondi de 3% et emmené dans son sillage les titres des fabricants de semi-conducteurs.

Sur le plan sanitaire, les investisseurs ont été rassurés par des informations sur le variant Omicron du coronavirus, considéré plus contagieux que le variant Delta mais ne présentant pas de gravité particulière, comme l'a déclaré le principal expert américain en maladies infectieuses, Anthony Fauci.

Avant l'ouverture de Wall Street, le laboratoire britannique GSK a déclaré que son traitement antiviral expérimental contre le COVID-19 était efficace contre tous les variants, dont Omicron.

"La semaine dernière nous avons vu une grosse frayeur à cause d'Omicron, il apparaît désormais qu'il est très contagieux mais moins grave que les gens ne le craignaient", a commenté Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, à Charlottesville en Virginie.

Tous les secteurs majeures du S&P-500 ont fini dans le vert, celui des technologies de l'information enregistrant une hausse de 3,5%, soit son plus fort pourcentage de progression quotidien depuis le 9 mars dernier.

Côté valeurs, certains titres liés aux voyages ont continué d'enregistrer des gains, mais American Airlines a terminé légèrement dans le rouge après avoir progressé durant l'essentiel de la séance.

Outre Intel, d'autres fabricants de semi-conducteurs ont progressé, comme Nvidia qui a fini à +7,96%.

(version française Jean Terzian)