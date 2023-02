Wall Street finit en baisse sur fond de hausse des obligations

par Carolina Mandl NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi avec la hausse du rendement des bons du Trésor américain, voyant s'effacer des gains initiaux obtenus sur fond d'un regain d'optimisme à l'égard de la politique de la Réserve fédérale (Fed) après des données sur l'emploi, et faisant oublier des résultats solides. L'indice Dow Jones a cédé 0,73%, ou 249,13 points, à 33.699,88 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 36,36 points, soit 0,88%, à 4.081,50 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 120,94 points (1,02%) à 11.789,58 points. Les principaux indices de Wall Street ont opéré un mouvement vers le bas à la suite d'une adjudication, peu réussie, de bons du Trésor américain en début d'après-midi, contribuant à la hausse du rendement des bons à 30 ans et à stopper la dynamique positive aperçue jusque-là durant la séance. Cette dynamique positive résultait notamment de la publication du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, ressorti au-dessus des attentes, avec pour effet de rassurer les investisseurs sur l'agressivité de la Fed dans sa lutte contre l'inflation cette année. Des données sur l'emploi américain publiées vendredi dernier avaient surpris par leur solidité et secoué les marchés, de même que des commentaires de responsables de la Fed laissant entendre, mercredi, que la banque centrale américaine pourrait maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu. Wall Street connaît un début d'année positif dans l'espoir que la Réserve fédérale continuera d'assouplir sa politique monétaire et de favoriser un atterrissage doux de l'économie. Les investisseurs surveillent par ailleurs les résultats trimestriels. Alors que plus de la moitié des entreprises du S&P-500 ont communiqué leurs résultats, 69% d'entre elles ont dépassé les attentes, selon des données Refinitiv. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge. Malgré la publication mardi de résultats solides et de l'annonce simultanée d'un plan de restructuration avec la suppression de 7.000 postes, Disney a enregistré une baisse de 1,27%. Déjà en déclin la veille, Alphabet a de nouveau chuté, de 4,7%, pesant sur le S&P-500 et le Nasdaq. PepsiCo a fini en légère hausse après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes. Cardiovascular Systems a bondi de plus de 48% alors qu'Abbott Laboratories a annoncé qu'il allait acquérir le fabricant de matériel médical pour environ 837 millions de dollars. (version française Jean Terzian)