Wall Street finit en baisse, plombée par la tech et les financières

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, pénalisée par le recul des valeurs financières et technologiques dans un contexte d'aversion au risque alimenté par le contexte géopolitique au Moyen-Orient. L'indice Dow Jones a cédé 0,86%, ou 286,89 points, à 33.127,28 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 53,84 points, soit 1,26% à 4.224,16 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 202,37 points (1,53%) à 12.983,807. Aux valeurs, le secteur financier fait les frais d'un climat négatif lié à la hausse des taux. Bank of America, a ainsi perdu 2,41%, tandis que JPMorgan, a abandonné 1,61% Le dollar évoluait en baisse de 0,08% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0594 dollar (+0,14%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a cédé 6,8 points de base pour s'établir à 4,9201%. Son homologue à cinq ans [US10YT=RR], a reculé de 10,1 points de base à 4,8599%. (Rédaction de Paris)