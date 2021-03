Wall Street finit en baisse malgré l'optimisme de Powell et Yellen

par Herbert Lash

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, le S&P-500 n'ayant pas stoppé la tendance à la vente de la veille, alors que les investisseurs ont ignoré les propos optimistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, sur la reprise économique.

L'indice Dow Jones a cédé 3,09 points (-0,01%) à 32.420,06 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 21,38 points, soit -0,55%, à 3.889,14 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 265,81 points (-2,01%) à 12.961,89 points.

Dans la lignée de ce qu'ils avaient déclaré la veille devant des élus du Congrès, Jerome Powell et Janet Yellen ont de nouveau fait part mercredi devant une commission parlementaire de leur optimisme sur les perspectives économiques, le président de la Fed disant s'attendre pour 2021 à une année "très, très solide".

Les principaux indices de Wall Street ont connu des mouvements incessants tout au long de la semaine.

Les investisseurs se sont détournés pour une deuxième journée consécutive des grandes valeurs technologiques, alors que la baisse des rendements obligataires avait récemment favorisé leur rebond, sur fond de rotation vers les secteurs de l'énergie et des finances du fait des perspectives de croissance accrue.

Les bons du Trésor américain à dix ans se sont repliés, à environ 1,6% contre 1,638% mardi.

"Nous nous trouvons dans une sorte d'accalmie. Nous savons que l'économie devrait vraiment commencer à s'accélérer au deuxième trimestre. Mais nous n'avons pas vu cette accélération pour le moment, donc nous attendons", a noté David Kelly, stratégiste en chef chez JPMorgan Asset Management.

Les données préliminaires selon lesquelles l'activité manufacturière a progressé début mars aux Etats-Unis, portée par la croissance des nouvelles commandes, ont aussi alimenté la dynamique actuelle sur les marchés.

"Tout le monde est en ce moment optimiste sur les perspectives de reprise", a déclaré David Yepez, analyste chez Exencial Wealth Advisors. "Pour que le marché aille vers le fond, nous devons avoir davantage peur, et je ne crois pas que le marché a peur en ce moment".

Les secteurs financier et industriel ont tous deux progressé, tandis que le secteur de l'énergie a gagné plus de 3% alors que les prix du pétrole ont rebondi après une chute de 6% au cours de la séance précédente.

Apple, Tesla, Amazon, Facebook et Microsoft ont tiré vers le bas le S&P-500 et le Nasdaq.

Intel s'est replié de 1,2% après avoir préalablement affiché des gains suite à son annonce d'une projet de construction de deux usines à hauteur de 20 milliards de dollars pour accroître ses capacités de production de semi-conducteurs.

Le bitcoin a progressé de 2,5% après que le patron de Tesla, Elon Musk, a annoncé que le constructeur de véhicules électriques accepterait désormais des paiements en bitcoins.

(Rédaction de Paris)