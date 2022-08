Wall Street finit en baisse, les rendements obligataires ont pesé

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, plombée par la chute des grandes capitalisations boursières américaines et la hausse des rendements obligataires américains, mettant fin à quatre semaines consécutives de hausse.

L'indice Dow Jones cédé -0,86%, ou 292,3 points, à 33 706,74 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 55,37 points, soit -1,29%, à 4 228,37 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 260,13 points (-2,01%) à 12 705,22 points.

Les investisseurs s'interrogent sur l'agressivité dont pourrait faire preuve la Réserve fédérale américaine (Fed) en augmentant ses taux d'intérêt pour lutter contre les pressions inflationnistes.

"La hausse des taux d'intérêt à travers le monde et le discours musclé des banques centrales servent de pretextes pour faire baisser les actions dans des volumes très faibles en ce vendredi d'août", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

VALEURS

Le titre Bed Bath & Beyond a plongé de 41% après que le milliardaire Ryan Cohen a vendu sa participation au capital du groupe spécialisé dans les articles de maison en proie à d'importantes difficulté.

* Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR]

(Reportage Matthieu Protard)