Wall Street finit en baisse, la dette américaine préoccupe

par Chuck Mikolajczak NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que les prévisions décevantes de Home Depot et les ventes au détail mensuelles aux Etats-Unis indiquent un ralentissement des dépenses des consommateurs, dans un contexte d'incertitude sur la dette américaine et la campagne de hausse des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a cédé 1,01%, ou 336,46 points, à 33.012,14 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 26,38 points, soit 0,64%, à 4.109,90 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 22,16 points (0,18%) à 12.343,05 points. Un rapport du département américain du Commerce publié dans la journée montre que les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en avril de 0,4%, contre un consensus de +0,8%. "On a l'impression que les gens commencent à être un peu plus sensibles à la réussite de (la campagne de) la Fed et le feuilleton en cours sur le plafond de la dette provoque de l'angoisse", a commenté Ken Polcari, directeur de Kace Capital Advisors, en Floride. Des données récentes suggèrent un ralentissement de l'économie américaine, sur fond de campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt menée par la Réserve fédérale (Fed) pour lutter contre l'inflation. Les investisseurs s'interrogent sur les futures décisions de la banque centrale américaine et suivent avec préoccupation les négociations sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis, alors qu'un défaut de paiement se profile au 1er juin. Si la Fed a laissé entrevoir dans le communiqué publié à l'issue de sa dernière réunion une possible pause dans ses hausses de taux, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a dit mardi apprécier ce changement de langage mais ajouté être "à l'aise" avec l'hypothèse de relever davantage les taux si nécessaire. Le président démocrate Joe Biden recevait dans l'après-midi le "speaker" républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et d'autres chefs de file du Congrès pour tenter de sortir de l'impasse sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Côté valeurs, Home Depot a reculé de 2,15% et pesé sur le S&P-500 après avoir revu à la baisse sa prévision de ventes annuelles et dit s'attendre à un recul plus marqué que prévu de son bénéfice. "On peut se dire que les gens sont fatigués de faire des dépenses pour la maison, ils veulent sortir (...), à en croire les résultats de Home Depot", a commenté Ken Polcari. Horizon Therapeutics a plongé de 14,17% alors que le régulateur américain de la concurrence devrait déposer un recours en justice pour bloquer son rachat par Amgen pour 27,8 milliards de dollars. (version française Jean Terzian)