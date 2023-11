Wall Street finit en baisse dans la folie du Cyber Monday

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi au lendemain de la fête de Thankgsiving, alors que s'ouvre la période des fêtes avec des commerçants proposant des prix bradés pour attirer les chasseurs de bonnes affaires lors du Cyber Monday. L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, ou 56,68 points, à 35.333,47 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 8,91 points, soit 0,20% à 4.550,43 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 9,83 points (0,07%) à 14.241,022. Les trois principaux indices américains ont terminé en baisse. "Les marchés reprennent leur respiration pour digérer les gains observés en novembre", a déclaré Tom Hainlin, stratégiste à US Bank Wealth Management à Minneapolis. Les réductions sur internet dans le cadre du Cyber Monday devraient inciter les Américains à dépenser 12 milliards de dollars (11 milliards d'euros), selon Adobe Analytics, dernier signe du rebond de la consommation américaine, qui participe pour 70% du PIB des Etats-Unis. La résilience des consommateurs et les tensions sur le marché du travail dans un contexte de ralentissement économique poussent les observateurs du marché à penser que même si la Fed est arrivée au bout de son cycle de resserrement, elle pourrait maintenir sa politique restrictive sur les taux d'intérêt plus longtemps qu'attendu. Un grand nombre de responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine et les investisseurs attendent également la publication du "Livre beige", le recueil de rapports de la Fed sur l'économie et l'indice PCE des prix à la consommation pour octobre. "Nous nous attendons à ce que la Fed continue d'être prudente sur les conclusions qui avancent nous sommes arrivés au bout de la hausse des taux", a annoncé Tom Hainlin. Côté valeurs, en ce jour de Cyber Monday, Affirm Holdings a pris 12% grâce à sa formule "acheter maintenant, payer plus tard". Les plateformes de ventes en ligne Etsy et Shopify ont pris respectivement 3% et 4,9%. (Version française par Zhifan Liu)